Варшава, 19 сентября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Поляков попросили не паниковать при виде немецких военных на польской территории. С такой просьбой к согражданам обратился премьер-министр страны Дональд Туск, сообщил телеканал Polsat.

Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki

На заседании кризисного штаба глава правительства пояснил, что территориальные войска Германии оказывают помощь в борьбе с наводнением.

«Когда вы увидите немецких военных, прошу не впадать в панику. Это помощь. Чтобы не было никаких сомнений», ― подчеркнул Туск.

Он добавил, что в страну с целью помощи в борьбе с разгулом стихии кроме немецких военных прибыли и американские. Группа из 30 военнослужащих оснащена тяжёлой техникой. Также, по его словам, о готовности помочь заявили в Турции.

Как сообщало ИА Регнум, в страны Центральной и Восточной Европы пришёл шторм «Борис». С 12 сентября на Румынию, Австрию, Чехию, Венгрию и Словакию обрушились ливни, которые привели к наводнениям.

Сильнейшее наводнение застало врасплох и Польшу. Из-за паводка пришлось эвакуировать 1,6 тыс. человек. Варшава на границе с Чехией закрыла переход Голковице после того, как река вышла из берегов. Движение поездов приостановили на линии, соединяющей города Прудник и Ныса. В польском городе Клодзко уровень воды в местной реке поднялся до 6,7 м, побив рекорд наводнения в 1997 году, которое частично повредило город и унесло 56 жизней.

Обозреватель Аркадиуш Микса в статье для местного издания Myśl Polska написал, что у Польши недостаточно денег на строительство дамб, так как финансы тратятся на помощь Украине. Обозреватель иронично выразил надежду, что жители Украины в знак солидарности с поддерживающей их страной помогут Польше навести порядок после наводнения. По мнению журналиста, пока Варшава мечтала о победе над Москвой, природный катаклизм застал власти страны врасплох.