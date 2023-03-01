Лондон, 19 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Украину следует немедленно принять в НАТО — ещё до того, как будет урегулирован вооружённый конфликт страны с Россией. Такое мнение высказал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в статье для The Spectator.

ИА Регнум

«Нам нужно немедленно принять Украину в НАТО, подчеркиваю — немедленно. Есть способ это сделать. Мы можем пригласить Украину вступить в организацию ещё до окончания <конфликта>. Потому что мы могли бы распространить гарантию безопасности по 5-й статье на всю украинскую территорию, контролируемую Украиной в настоящее время», — написал Джонсон.

Джонсон считает, что данный шаг позволил бы защитить большую часть Украины и при этом помочь ей вернуть остальные территории. Экс-премьер верит в реалистичность своего предложения, однако подчеркивает, что его воплощение в жизнь будет зависеть от решимости стран НАТО, в первую очередь США.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО — это не вопрос ближайшего будущего. Отметив, что Украина, как и любая страна, вправе сама решить, становиться ли ей частью НАТО, Столтенберг подчеркнул, что альянс при этом вправе решать, принимать ли страну-кандидата в свои ряды и отвечает ли она требованиям блока.

В июле 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский признавал, что его страна, поскольку она ведёт военные действия, не сможет стать членом альянса до их окончания. За несколько же дней до этого он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой НАТО не собирается принимать конкретных сроков по приглашению в блок Украины. Зеленский расценил такую неопределённость как слабость.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что принятие Украины в Североатлантический альянс угрожает безопасности России. Президент отметил, что именно стремление Киева присоединиться к военно-политическому блоку и стало одной из причин проведения специальной военной операции.

В ноябре 2023 года украинский политик Давид Арахамия признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал именно Борис Джонсон, который в те дни занимал пост премьер-министра Великобритании и убедил Киев продолжать боевые действия.