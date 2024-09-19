Москва, 19 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на пленарном заседании IV Евразийского женского форума президент России Владимир Путин затронул ряд актуальных вопросов, подчеркнув, что в динамично меняющимся мире перед обществом встают новые задачи, в решении которых всё более весомую роль играют женщины. Эксперты в разговоре с ИА Регнум отметили важность поднятых президентом тем.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

Так, глава государства указал на важность создания условий, при которых женщины могли бы в равной степени реализовывать себя и в семье, и в профессиональной сфере. Президент России подчеркнул главенствующую роль женщин в создании, сохранении, укреплении семей, воспитании детей. Традиционные роли женщины как дочери, жены, матери, бабушки — это важнейшая созидательная сила добра, любви, сострадания, которая помогает российскому обществу справляться с любыми невзгодами. Вместе с тем Путин считает необходимым сделать так, чтобы перед женщинами не стоял выбор между семьёй и карьерой или наукой. В россии женщинам не внушается приоритет ни одного из направлений, выбор своего жизненного пути полностью зависит от самих россиянок.

По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко,соблюсти баланс возможно. Причём как среди женщин, так и среди мужчин.

«Вот личный пример. У меня, когда первый ребёнок родился, у жены было много работы и в декрет уходил я. Преимущественно я был с ребёнком. Но и для мужчины, и для женщины важны карьера и семья», — отметил эксперт.

При этом он согласился со словами президента о том, что женское участие в политической и общественной жизни отличается созидательностью и направлено в первую очередь на поддержку и объединение людей, чем значительно отличается от своих западных «коллег».

«Да, действительно в России, по крайней мере на данный момент, базовая модель присутствия женщины в политике — опора на объединяющие ценности, на патриотизм, а не попытка стать глашатаем того или иного меньшинства», — указал Минченко.

В свою очередь руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына отметила и прозвучавший принципиально новый тезис.

«Тезис президента о том, что женщины — это пример мягкой силы в международной дипломатии, — новый и важный акцент. Новый для нашей повестки, потому что больше на разных женских форумах говорили о внутренней повестке. Говорили о роли женщины в гармонизации отношений, о заботе, защите, а международный контекст про мягкую женскую силу может стать новым направлением для женского лидерства», — объяснила эксперт.

Как отметила депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, принимавшая участие в форуме, россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития.

«Зачастую именно они на переднем крае реализации проектов, имеющих определяющее значение для повышения качества и уровня жизни наших граждан, для поддержки семьи, защиты её интересов и в целом наших традиционных ценностей», — сказала парламентарий.

Харченко добавила, что Россия строит государственную политику, которая помогает женщинам одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг. И хоть сочетать это очень нелегко, российские женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными.