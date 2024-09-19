Москва, 19 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Минпромторг России не исключает возможности ограничения экспорта стратегического сырья. Об этом 19 сентября рассказал журналистам первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

Иван Шилов ИА Регнум Российский экспорт

«Если действительно сможем нащупать некие сбалансированные решения с точки зрения ограничения того или иного экспорта, а он и сейчас по определенным категориям ограничен, то будем реализовывать», — заявил он, говоря о поручении президента РФ Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых видов стратегического сырья.

По словам замглавы Минпромторга, ведомство регулярно создаёт меры по сбалансированному противодействию санкционному давлению Запада на Россию.

Осьмаков добавил, что с 2022 года Минпромторг в рамках контрсанкционных мер ввёл несколько пакетов повышенных пошлин.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Путин на встрече с правительством поручил рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья из России, включая уран, титан и никель. Глава государства также предложил подумать над ограничениями поставок на внешний рынок как этих, так и других товаров.

Из данных «РИА Новости» 18 сентября стало известно, что западные страны в 2024 году приобрели российский титан на 264,9 млн долларов. Больше всего его закупили Германия (на 193,6 млн долларов), Великобритания (22,7 млн долларов) и Франция (15,1 млн долларов).