Брюссель, 19 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Странам — членам НАТО необходимо повысить траты на оборону, 2% от ВВП уже недостаточно для обеспечения безопасности. Об этом 19 сентября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе с прощальной речью.

NATO North Atlantic Treaty Organization

«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад (тратить 2% ВВП на оборону. — Прим. ред). Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», — заявил он.

Для государств НАТО взнос в размере 2% ВВП установлен как минимальный размер оборонных расходов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте одна из стран — членов альянса поставила под сомнение возможность в 2025 году достичь показателя в 2%. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет порядка шести миллиардов евро. По данным газеты Bild, на нужды военных минфин Германии выделил 52 млрд евро. В министерстве обороны пришли к выводу, что этой суммы для достижения натовского показателя в 2% ВВП недостаточно. Авторы материала подчеркнули, что нехватка средств постоянно увеличивается.

В результате в июне слова канцлера Германии Олафа Шольца о формировании бюджета и сотрудничестве страны с НАТО вызвали смех в бундестаге. Однако он поспешил напомнить, что Европа для Германии является «центральным национальным заданием». Сотрудничество с НАТО лежит в основе немецкой безопасности и государственности, добавил Шольц.

В сентябре министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство вынуждено отказаться от некоторых военных программ из-за сложной экономической ситуации в стране. По его словам, финансовое состояние страны в плачевном состоянии. Он неоднократно говорил об «истощении» военного ведомства и «нехватке финансирования», возлагая вину на правительство консерваторов. При этом министр обозначил необходимость увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.