Москва, 19 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Представители Народного фронта привезли в Курскую, Белгородскую и Воронежскую области гуманитарную помощь для многодетных семей, покинувших свои дома из-за обстрелов регионов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе объединения.

Народный фронт

В Белгородской области волонтёры навестили семью, оставшуюся жить в Шебекино невзирая на украинские атаки, и четыре семьи, уехавшие из района. Жители получили продукты питания, постельное бельё, посуду, одежду, игрушки для детей и бытовую технику.

Некоторые родители вместе с приёмными детьми были вынуждены переехать на съёмное жильё, так как их дома были разрушены или в сёлах был объявлен режим ЧС. В их числе — многодетная мать из Кореневского района Курской области Екатерина, воспитывающая 13 детей. Дом она покидала под обстрелами, оставив хозяйство.

«Пятого числа начались обстрелы, потом всё стихло, ночью было больше 20 прилётов. Шестого числа было очень громко и ВСУ вошли в район. Мне позвонила мама, сказала, собирайтесь, мы оперативно взяли самое необходимое», — рассказала она.

Начальник отдела опеки Коминского района региона Инна Ивановна эвакуировалась вместе с супругом и шестью детьми. В рамках должности она отвечает за 97 несовершеннолетних сирот, находящихся на попечении в 17 семьях. Покинув дом, женщина продолжила следить за жизнью детей и знает, где находится каждая из приёмных семей. По её словам, после объявления эвакуации все они покинули район и сейчас нуждаются в помощи и поддержке.

Благодарность волонтёрам выразила многодетная мать — жительница Курской области, эвакуировавшаяся в Воронеж, — Елена Гамаюнова. Она отметила, что для семей сейчас важна не столько материальная, сколько моральная поддержка. Они нуждаются в понимании и сочувствии.

В поездке волонтёров сопровождала теле — и радиоведущая, общественный деятель Екатерина Гордон. Она отметила, что помощь многодетным семьям не будет разовой акцией. Их будут поддерживать на регулярной основе.

Как сообщало ИА Регнум 10 сентября, российские учёные Михаил Ковальчук, Евгений Адамов и Владимир Асмолов перевели Народному фронту денежную часть государственной премии за выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России. На эти средства были закуплены средства радиоэлектронной борьбы (для маршрутных автобусов в Белгородской области).

В конце августа стало известно, что волонтёры из Донецкой Народной Республики (ДНР) помогли ликвидировать возникший в Курской области «гуманитарный пожар». Они участвовали в эвакуации людей из Рыльска, Льгова, помогали разгружать первые гуманитарные грузы, развозили воду, а также отвозили помощь российским бойцам.