Москва, 19 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Европарламент превратился в коллективное бессознательное объединение с признаками буйного помешательства. Таким образом в четверг, 19 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение европейского объединения выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Также Захарова раскритиковала ЕП за активное участие во внутренних делах стран на другом материке, но игнорирование других важных вопросов на своём.

«Навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в ареал Евросоюза. И при этом полная апатия, например, к расследованию терактов в отношении газопровода «Северный поток», совершенных в зоне ответственности стран — членов ЕС», — написала она в своём Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, Европарламент с своей резолюции призвал выдать ордер на арест Николаса Мадуро и признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа новым главой государства.

28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты и столкновения демонстрантов с полицией.

3 сентября суд в Венесуэле выдал ордер на задержание экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Его подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре, саботаже в ущерб компьютерным системам, создании преступного сообщества.