Копенгаген, 19 сентября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Королева Дании Маргрете II, отрёкшаяся от престола в январе этого года, была госпитализирована в Национальную королевскую больницу в Копенгагене после падения во дворце Фреденсборг, сообщило Daily Mail 19 сентября.

Global Look Press/Jonas EkstrÃƒÂ�mer/Keystone Press Agency Маргрете II

«Королева Маргрете прошлой ночью была доставлена в Национальную королевскую больницу после падения, произошедшего во дворце Фреденсборг. Учитывая обстоятельства, королева чувствует себя хорошо, однако в настоящее время находится под наблюдением», — сообщила начальник отдела коммуникаций дворца Лене Баллеби.

Она также сказала, что дворец не может предоставить иных деталей данного происшествия, но будет информировать общественность о состоянии 84-летней королевы.

Известно, что в феврале 2023 года Маргрете II перенесла серьёзную операцию на спине, после которой ей потребовалась длительная реабилитация.

Маргрете II правила страной с 1972 года. 84-летняя королева стала первым датским монархом почти за 900 лет, который добровольно отказался от престола, передав власть своему сыну.

Как передавало ИА Регнум, 14 января этого года на датский престол взошёл новый монарх, король Фредерик X. Опрос, проведённый после того, как Маргрете объявила об отречении от престола, показал, что 82% подданных Дании ожидают, что Фредерик будет хорошо справляться с новой ролью короля.