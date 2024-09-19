Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В совещании участвуют члены ВПК — первый вице-премьер Денис Мантуров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр обороны Андрей Белоусов, замминистра обороны Алексей Криворучко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, первый зампред коллегии ВПК Василий Тонкошкуров.

Среди приглашенных участников — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, начальник управления президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, генеральный директор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Агафонников.

По видеосвязи в совещании принимают участие директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на площадке СТЦ в Санкт-Петербурге осмотрел образцы БПЛА и выставку робототехнических комплексов. На ней главе государства показали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирущего боеприпаса.

18 сентября Путин в ходе совещания по вопросам развития Вооружённых сил в условиях специальной военной операции отметил, что много внимания уделяется техническому перевооружению армии и флота. Он подчеркнул, что ВС РФ обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Они получат разведывательные и ударные БПЛА, с помощью которых можно будет проводить патрулирование, контрбатарейную борьбу, также поступят дроны-сапёры, минёры и истребители.