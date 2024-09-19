Москва, 19 сентября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины обещала заплатить за убийство писателя Захара Прилепина $20 тыс. Об этом 19 сентября заявил обвиняемый в покушении Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в зале 2-го Западного окружного военного суда.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Александр Пермяков (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Денежное вознаграждение мне обещали… что за него заплатят $20 тыс.» — сказал Пермяков.

По его словам, сотрудники СБУ заверили его, что переведут деньги, когда тот приедет на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник Александр Шубин, был взорван утром 6 мая 2023 года в посёлке Пионерском Нижегородской области. Шубин погиб на месте, Прилепин выжил, но получил серьёзные ранения. Следствие выяснило, что сотрудник украинских спецслужб, причастный к покушению на Прилепина, узнал местонахождение писателя из переписки с его сыном.

Вскоре силовики задержали Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов.

17 сентября стало известно, что эксперты нашли следы гексогена на руке Пермякова. На месте преступления также обнаружили следы взрывного устройства с дистанционной активацией.

Спустя два дня появилась информация о финансовой связи между покушением на Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского, получившего в подарок от завербованной украинскими спецслужбами Дарьи Треповой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) статуэтку со взрывчаткой.