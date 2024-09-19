Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. России необходимо кратно нарастить усилия в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы достичь автономности в этом вопросе и противодействовать «ценностям» Запада. Об этом 19 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Пользуясь IT-решениями с идеологической прослойкой, мы неизбежно будем мутировать как социум в том же направлении. Вот почему важно кратно нарастить усилия по созданию собственных, помещённых в правильный культурно-исторический и нравственный контекст моделей искусственного интеллекта», — сказала она, выступая на сессии IV Евразийского женского форума «Женщины в технологиях: развитие искусственного интеллекта».

Дипломат уточнила, что России нужно достигнуть в этой сфере как минимум автономности и самодостаточности, а в лучшем случае ей нужно создать условия использования таких моделей ИИ другими странами, желающим сохранить свою идентичность, а также уклад жизни и традиции.

Захарова напомнила, что ещё недавно на Западе пропагандировали эстетику унисекса, а затем этот унифицированный образ расщепили на десятки, а потом на сотни искусственно созданных гендеров и изобретённых идентичностей.

«Этот процесс деструктивен в своей основе, он ведёт к распаду любого человеческого сообщества, но именно он сейчас характеризует состояние многих и социальных групп, и общностей, которые мы называем «государство», «страна», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября эксперты в рамках заседания комиссии по развитию цифровых финансовых технологий «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки» обсудили тему внедрения ИИ. В ходе заседания они призвали обратить внимание на этичность использования таких технологий.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 11 сентября, что человечеству нужно быть религиозным, чтобы остаться счастливым и выжить на фоне бурного развития технологий. Предстоятель РПЦ отметил, что внедрение ИИ может привести к колоссальному технологическому прорыву и созданию машин и механизмов, которые сегодня нельзя и представить. Однако они могут как служить на благо человека, так и нести для него колоссальную угрозу подобно атомной бомбе.