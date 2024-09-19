Москва, 19 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Юмористическое шоу Comedy Club на телеканале ТНТ закрывается. Последний выпуск программы покажут в эфире 20 сентября в 21:00.

Юрий Самолыго/ТАСС

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводятся слова креативного продюсера программы Гарика Харламова на странице холдинга «Газпром-медиа» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что финальное шоу посетят звезды «Женского стендапа», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, а также актёры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина и другие гости.

В программе примет участие генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

Впервые на телеканале ТНТ шоу вышло 23 апреля 2005 года. С тех пор были отсняты 19 телевизионных сезонов, насчитывающие свыше 800 оригинальных выпусков. Дважды телепрограмма удостаивалась премии ТЭФИ — в номинации «Юмористическая программа/шоу» и «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма».

Харламов является резидентом Comedy Club с момента появления телевизионной версии шоу в 2005 году.

Ранее, 3 сентября, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в Telegram-канале намекнула на перезапуск проекта. Она отметила, что Харламов, назначенный в июле креативным продюсером Comedy Club, предложил множество новых идей касательно формата шоу, его резидентов и организационных вопросов. Оценив ситуацию, команда готова сказать «Прощай, Comedy», добавила Канделаки.