Киев, 19 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Россия якобы нарушила международное право во время событий в 2014 году из-за воссоединения с Крымом. Об этом 19 сентября заявил глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Таким образом он ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединённых Наций.

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — написал Ермак в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там новый референдум, на котором смогут голосовать только жители, которых признают «законными».

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала такой призыв главы польского МИД неуместным. По её словам, данная мера неприменима в отношении этого полуострова. Она пояснила, что мандат даёт возможность силам коалиции ввести миротворческие силы и усмирить конфликт.

Ярмуш напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР, и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. Юрист подчеркнула, что Россия в состоянии сама защитить свои территории, без ООН. Она обвинила Сикорского в попытке спекулировать на теме, в которой он плохо разбирается.

Воссоединение Крыма с Россией произошло ровно десять лет назад — 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года после совершившегося на Украине зимой 2013−2014 годов государственного переворота. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).

Президент России Владимир Путин 25 февраля назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление в 2014 году независимости Крыма и последующее решение крымчан о воссоединении с Россией проходило в полном соответствии с международным правом.