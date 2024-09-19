В офисе Зеленского оценили предложение МИД Польши по Крыму
В офисе Зеленского в ответ на предложение Польши заявили о «праве» Киева на Крым
Киев, 19 сентября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Россия якобы нарушила международное право во время событий в 2014 году из-за воссоединения с Крымом. Об этом 19 сентября заявил глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак.
Таким образом он ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат Организации Объединённых Наций.
«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — написал Ермак в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там новый референдум, на котором смогут голосовать только жители, которых признают «законными».
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала такой призыв главы польского МИД неуместным. По её словам, данная мера неприменима в отношении этого полуострова. Она пояснила, что мандат даёт возможность силам коалиции ввести миротворческие силы и усмирить конфликт.
Ярмуш напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР, и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. Юрист подчеркнула, что Россия в состоянии сама защитить свои территории, без ООН. Она обвинила Сикорского в попытке спекулировать на теме, в которой он плохо разбирается.
Воссоединение Крыма с Россией произошло ровно десять лет назад — 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года после совершившегося на Украине зимой 2013−2014 годов государственного переворота. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).
Президент России Владимир Путин 25 февраля назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление в 2014 году независимости Крыма и последующее решение крымчан о воссоединении с Россией проходило в полном соответствии с международным правом.