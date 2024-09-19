Страсбург, Франция, 19 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Европарламент (ЕП) призвал выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро и признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа новым главой государства. Об этом сказано в принятой на пленарной сессии ЕП в Страсбурге резолюции.

Cristian Hernandez/AP/TASS Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Призываем ЕС и страны-члены запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро за преступления против человечности», — указано в тексте документа.

Также члены ЕП раскритиковали деятельность членов Национального избирательного совета Венесуэлы, призвали восстановить против них санкции и усилить ограничения в отношении властей страны. По мнению евродепутатов, на выборах не была обеспечена достаточная прозрачность подсчёта голосов.

Далее Европарламент заявил, что именно Гонсалес Уррутиа является законным и демократически избранным президентом страны, после чего объединение призвало все государства ЕС официально занять такую же позицию и «сделать всё возможное, чтобы обеспечить его вступление в должность с 10 января 2025 года».

Резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты и столкновения демонстрантов с полицией.

3 сентября суд в Венесуэле выдал ордер на задержание экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Его подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре, саботаже в ущерб компьютерным системам, создании преступного сообщества.