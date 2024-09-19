Москва, 19 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В России необходимо сократить масштабы строительства однокомнатных квартир и вместо них возводить многокомнатные, заявил 19 сентября член Совета Федерации Анатолий Широков. По его мнению, недостаток качественной жилплощади вынуждает семьи отказываться от рождения детей даже в относительно долгосрочной перспективе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — сказал сенатор.

В этот же день Широкову частично возразила зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она внесла уточнение: многие россияне приобретают однокомнатные квартиры не по своей воле, а в силу дороговизны многокомнатных.

«На рынке уменьшается доля больших квартир, вырастает доля однокомнатных. Я лично в этом ничего плохого не вижу. Это ответ на требования рынка, на сколько людям хватает денег, столько они и покупают», — сказала Разворотнева в беседе с изданием «Газета. ру».

Разворотнева полагает, что основная проблема на рынке жилья — это стоимость квадратного метра. По её словам, для решения следует регулировать норму прибыли застройщиков.

Как передавало ИА Регнум 5 сентября, аналитики считают, что до конца 2025 года стоимость жилья в новостройках будет находиться на текущем уровне. По их мнению, завершение массовой льготной ипотечной программы и сохранение высоких рыночных ставок уже снизили активность на рынке.

Так, после отмены льготной ипотеки рынок новостроек Москвы и Московской области в июле 2024 года пережил резкое падение. Общее количество сделок с квартирами и апартаментами сократилось на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18% в годовом выражении.