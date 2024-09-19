Грозный, 19 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Помощник председателя правительства России, бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев 19 сентября на первом заседании Всероссийского родительского комитета предложил министру просвещения Сергею Кравцову откорректировать школьные учебники, убрав из них теорию Дарвина.

Иван Шилов ИА Регнум

«Все знают, что это ошибочная теория, она идёт вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать», — процитировал Хучиева РБК.

Он назвал теорию Дарвина ложной и противоречащей религиозному воспитанию. Такого мнения, по его словам, придерживаются представители всех религий. По словам Хучиева, нельзя вкладывать в сознание детей научный подход Дарвина.

Английский учёный Чарльз Дарвин описал теорию эволюции в труде «Происхождение видов путём естественного отбора», первый тираж которого вышел 24 ноября 1859 года. Согласно теории эволюции, человек разумный (Homo sapiens) имеет общего предка с современными приматами.

В школе теория эволюции изучается в разделе общей биологии. Различные религиозные деятели неоднократно критиковали дарвинизм, так как он противоречит божественному происхождению человека.

Теорию Дарвина неоднократно пытались запретить за рубежом. Так, в США её пытались исключить из изучения в школах и вузах в штате Теннесси.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году министр высшего образования Индии Сантьяпал Сингх требовал исключить теорию эволюции из школьной программы. Свою аргументацию он построил на том, что «никто никогда не видел, как обезьяна превращается в человека». В ответ 2 тыс. учёных подписали петицию, назвав его некомпетентным.