Москва, 19 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Итоги выборов: перспективы политических партий перед кампаниями 2025 и 2026 годов» состоялся 19 сентября в пресс-центре «Известий».

Иван Шилов ИА Регнум

В обсуждении приняли участие зампредседателя партии «Новые люди» Александр Даванков, замглавы фракции ЛДПР в думе Станислав Наумов, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» по работе с молодёжью Анастасия Павлюченкова, замсекретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов, секретарь ЦК КПРФ Виктор Царихин, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

Как отметили участники дискуссии, состоявшиеся в начале сентября выборы стали «маркерными» для парламентских партий. Итоги прошедших выборов во многом определили расстановку сил перед парламентскими выборами 2026 года.

Фёдоров представил данные о доверии избирателей к итогам голосования, в том числе к дистанционной форме его проведения (ДЭГ). В этом году явка на ЕДГ-2024 оказалась рекордно высокой. Доверие граждан России к институту выборов возросло: большинство россиян доверяют итогам голосования (60% избирателей).

После единого дня голосования 2024 года изменились и рейтинги партий. На вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы в Госудуму, за какую из следующих партий Вы проголосовали», респонденты ответили следующим образом: 35,9% проголосовали бы за «Единую Россию» (в 2023 году таких респондентов было 38,0%), 10,1% — за ЛДПР (в 2023 году — 9,1%), 8,9% — за КПРФ (было 10,5%), 6,9% — за партию «Новые люди» (было 5,0%), за партию «Справедливая Россия — За Правду» сегодня отдали бы голоса 3,8% (в 2023 году сторонников было 5,0%).

ВЦИОМ также оценил предпочтения россиян относительно «партии второго выбора». На вопрос «Если бы выбранная Вами партия по каким-либо причинам не стала бы участвовать в выборах, за какую партию из списка вы проголосовали», 22% опрошенных выбрали ЛДПР (в 2021 году — 19%), 18% — КПРФ (в 2021 году — 12%), 11% — «Единую Россию» (аналогично в 2021 году), 10% — «Справедливую Россию» (в 2021 году — 18%) и столько же — партию «Новые люди» (в 2021-м — 11%).

Социологи отметили, что ЛДПР после сентябрьских выборов опережает КПРФ и остальные политические силы за право называться «партией второго выбора». КПРФ теряет место второй партии, хотя разрыв ЛДПР с КПРФ по результатам минимален. «Единая Россия» улучшила свои результаты и начала готовиться к 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах в 2024 году состоялось в единый день голосования 6–8 сентября. Глав регионов выбирали в 21 субъекте России, в трёх — депутатов Госдумы.

Кроме того, избиратели голосовали за депутатов местных парламентов. в 2025 году единый день голосование выпадает на 14 сентября. Планируются выборы глав 16 регионов, в 15 из них выборы будут прямые. Также граждане будут голосовать за депутатов законодательных органов власти. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 14 июня 2025 года, выборы пройдут в единый день голосования в 2026 году.

Эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин 17 сентября заявила ИА Регнум, что за последние годы страна смогла создать передовую и максимально защищённую избирательную систему. Этим объясняется высокий уровень доверия граждан к итогам выборов.