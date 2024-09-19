Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 сентября приехал на площадку «Специального технологического центра» в Санкт-Петербурге, где производятся беспилотники и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Администрация Президента России

Глава государства осмотрит цех производства антенн и образцы беспилотных летательных аппаратов. Также ему представят выставку образцов робототехнических комплексов.

«Специальный технологический центр» был основан в 2001 году. Он является производителем беспилотных летательных аппаратов семейства «Орлан». С 2021 года предприятие разрабатывает малые космические аппараты типа CubeSat и целевые нагрузки к ним. В 2024–2025 годах планируется запуск более 10 спутников.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Путин в ходе совещания по вопросам развития Вооружённых сил в условиях специальной военной операции сообщил, что посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге. Он отметил, что много внимания уделяется техническому перевооружению армии и флота.

Глава государства подчеркнул, что ВС РФ обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Они получат разведывательные и ударные БПЛА, с помощью которых можно будет проводить патрулирование, контрбатарейную борьбу, также поступят дроны-сапёры, минёры и истребители.