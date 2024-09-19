Москва, 19 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Пострадавшая от мошенников певица Лариса Долина продолжает оплачивать коммунальные услуги, а также вносить платежи по капремонту за уже проданную квартиру. Источник ИА Регнум рассказал, что на квартире не числится долгов по «коммуналке», потому что певица оплачивает счета как за свою квартиру.

Павел Бедняков/РИА Новости Лариса Долина

По словам собеседника, на 19 сентября за квартирой в Ксеньинском переулке не числится никаких долгов по ЖКХ.

«У меня нет достоверной информации, было ли переоформление квитанций на новых владельцев квартиры или же Лариса Александровна продолжает платить, потому что уверена, что сможет вернуть квартиру. Но факт остаётся фактом, даже после ареста бывшая собственница платит за квартиру», — сообщил источник.

Также собеседник пояснил, что при наложении ареста на недвижимость обязанности платить по коммунальным платежам не снимаются. Если не платить за арестованную квартиру, то собственника недвижимости могут привлечь к административной ответственности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сделка по продаже 236-метровой квартиры Долиной в Хамовниках произошла 24 июня, а 3 августа суд наложил на это имущество арест из-за возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Народная артистка не теряет надежды вернуть право собственности на квартиру и 14 августа обратилась с иском в Хамонический суд Москвы, требуя признать сделку о продаже жилплощади за 100 миллионов недействительной. В свою очередь 28 августа купившая квартиру Долиной Полина Лурье подала встречный иск к артистке. 13 сентября стороны встретились в суде для беседы — это стандартная судебная процедура с целью примирить стороны и добиться соглашения в досудебном порядке. В ходе беседы стороны не пришли к соглашению, поэтому Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной уже в судебном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, новая владелица квартиры Ларисы Долиной 34-летняя Полина Лурье является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IТ-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина.