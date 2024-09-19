Москва, 19 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. На фоне массовых подрывов электронных устройств в Ливане, включая пейджеры, стало ясно, что то же самое можно проделать и со смартфонами. Об этом 19 сентября рассказал подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Как отметил эксперт в беседе с телеканалом «360», в случае с Ливаном небольшое количество взрывчатки было вмонтировано в аккумуляторы пейджеров, раций и автомобильных радиоприёмников. Филатов отметил, что это какое-то высокотехнологичное взрывчатое вещество, которое можно эффективно использовать в маленьком объеме.

«Достаточно большая взрывная мощность — и, видимо, была сделана такая предвозможность, что <…> вредоносное обеспечение, которое при определённой команде, при наборе определённых символов начинало подогревать батарейку», — пояснил он, уточнив, что этот подогрев и привёл к подрыву аккумуляторов таких устройств.

Эксперт напомнил, что в Ливане вначале взорвались пейджеры, затем рации и после этого автомобильные радиоприёмники. При этом в современном мире, в котором не пользуются пейджерами, смартфоны есть почти у каждого.

«Я не думаю, что нам надо с вами бояться, что наши телефоны будут взрываться, но теоретически, в принципе это возможно», — сказал он.

По словам Филатова, злоумышленники могут выкупить партию устройств и зарядить взрывчаткой, как это произошло в Ливане, после чего продать по цене на 15–20% ниже, чем на рынке, и люди быстро скупят такие товары.

«Я допускаю, что такие троянские гаджеты могут быть в любой стране, у любого человека, у любой спецслужбы или у какого-то ведомства, которое может подвергнуться такой атаке», — уточнил эксперт.

Он добавил, что распознать «заряженные» взрывчаткой гаджеты в бытовых условиях крайне тяжело, так как это могут сделать только определенные специалисты при помощи специальной техники.

При этом эксперт назвал способом обезопасить себя от такой угрозы — не иметь смертельно опасных врагов, и в первую очередь среди организаций и большой группы людей. Филатов добавил, что пока будут существовать война и вражда, также будут меняться и совершенствоваться методы нейтрализации и убийств.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане началась массовая детонация пейджеров. На следующий день, 18 сентября, в республике начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литийионными аккумуляторами.

Количество погибших от второй серии взрывов электронных устройств в Ливане достигло 20 человек. Ещё более 450 человек получили при этом ранения.

Американская газета The New York Times (NYT) 18 сентября сообщила, что Израиль создал подставную фирму для производства пейджеров со взрывчаткой и их поставки в Иран. Отмечалось, что Тель-Авив также создал ещё не менее двух подставных компаний, чтобы скрыть личности создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки.

Министр обороны Тайваня Гу Лисюн 19 сентября заявил, что органы безопасности острова проводят расследование по делу о массовых взрывах пейджеров в Ливане. Он подчеркнул, что тайваньское минобороны не имеет к этому инциденту никакого отношения.