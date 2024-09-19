Москва, 19 сентября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Смартфон взорвался в руках у мужчины на Арбате в то же время, когда фиксировали детонацию устройств связи в Ливане. Об этом 19 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации канала, взорвался смартфон Honor 70.

«Мужчина получил ранения руки. Дожидаться скорой не стал, убежал в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали оперслужбы», — указано в материале.

Правоохранители начали поиски пострадавшего. Само устройство было передано экспертам. На фоне инцидента в Ливане им предстоит проверить, не было ли оно из той партии техники, которую распространили на рынке Ближнего Востока.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 сентября в разных районах Ливана начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами. Отмечалось, что рации массово закупались вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла накануне. В результате второй серии взрывов электронных устройств погибли по меньшей мере 20 человек, ещё как минимум 450 человек пострадали.

В этот же день NYT написала, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой и последующей поставки их в Ливан. Отмечалось, что Тель-Авив создал ещё не менее двух подставных компаний для сокрытия личностей создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки.

После детонации пейджеров министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля, добавил он.