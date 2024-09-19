Москва, 19 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Веб-версия социальной сети «Одноклассники» теперь адаптирована для незрячих пользователей за счёт использования специальных программ экранного доступа (скринридеров), сообщила руководитель продуктового направления лояльности пользователей в ОК Ольга Стратанович 19 сентября.

Алексей Андронов/URA.RU/ТАСС

«Комфорт пользователей в ОК — один из наших ключевых приоритетов, и мы заботимся о том, чтобы максимальное количество людей могли общаться и потреблять контент с помощью нашего продукта. Вслед за мобильным приложением соцсети мы адаптировали веб-версию для незрячих пользователей, и они теперь могут полноценно пользоваться обеими версиями соцсети. Мы надеемся, что нововведения сделают нахождение всех пользователей в ОК более комфортным», — прокомментировала Ольга.

Благодаря специальным программам экранного доступа, которые аудиально воспроизводят содержание экрана, незрячие люди смогут воспринимать интерфейс и контент в соцсети на слух. При помощи таких сервисов вся информация, представленная на экране устройства, переводится в аудиоформу. Речь идёт не только о тексте, но и о кнопках, полях, ссылках и других элементах навигации. Таким образом незрячие люди получат возможность читать ленту, оставлять комментарии и реакции на публикации и обмениваться личными сообщениями.

Для того чтобы веб-версия была адаптирована для слепых, команда ОК и Группа цифровой доступности VK провели большую работу по адаптации основных функциональных элементов. Понятные для восприятия на слух подписи получили страницы авторизации и регистрации, профиль пользователя, список друзей, фотографии, лента новостей, группы, подарки, личные сообщения, видео, музыка.

Веб-версия уже успешно прошла проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений» и получила 82 балла и 100 возможных. Среди критериев оценки: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при навигации с клавиатуры и наличие текстовых меток в элементах интерфейса.

Ранее мобильное приложение «Одноклассников» также стало доступно для незрячих людей. Оно, в свою очередь, получило 80 баллов.

Как сообщало ИА Регнум 28 августа, электронное голосование на выборах адаптировали для москвичей с нарушением зрения и моторики. Страница онлайн-голосования и интерфейс терминалов, которые расположены на избирательных участках, были адаптированы под работу программ для незрячих и слабовидящих. Данные программы озвучат информацию с экрана, а также обозначат местонахождение необходимых избирателям полей и кнопок.