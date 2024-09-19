Красногорск, 19 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Алфёрово таможенники выявили подпольную лабораторию по производству метадона, финансирование которой осуществлялось с Украины. Об этом 19 сентября сообщили в Федеральной таможенной службе.

ФТС России

«В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика. Этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на чёрном рынке превышает 400 млн рублей», — заявили в службе.

Обнаружить незаконное производство удалось в ходе слежки за фурой, перевозившей запрещённые вещества из Казахстана в один из логистических центров столицы. Груз намеревался получить 34-летний член ОПГ. Он ждал прибытия бочек с порошком в арендованном деревенском доме, где и был задержан оперативниками.

При обыске изъяли порошки, жидкости и оборудование. Изготовитель заказывал сырьё через интернет-магазины на деньги, присылаемые с Украины. Готовый метадон он передавал сообщникам-кладменам, после чего те делили партию и оставляли закладки в Москве и Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают лишение свободы от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей или пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Подмосковье ликвидировали нарколабораторию. Фигурант с сообщником организовали лабораторию в частном доме, принадлежащем матери последнего. В ходе осмотра дома стражи порядка нашли 99 вакуумных пакетов, четыре пластиковых контейнера с веществом белого цвета, стеклянные колбы различных объёмов и канистры с жидкостью. Всего было изъято порядка 100 килограммов порошка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.