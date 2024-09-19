Москва, 19 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Планы НАТО построить очередную военную базу в Финляндии, непосредственно у границ Российской Федерации, не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом 19 сентября заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Sergei Grits/AP/ТАСС

Парламентарий в беседе с Lenta.ru подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры будут зависеть от того, что это будет за база.

Чепа напомнил, что Североатлантический альянс рассматривает Россию как единственную угрозу для себя в Европе, поэтому размещение форпоста вблизи российских границ является явной угрозой для страны.

В частности, по словам депутата, Россия вынуждена будет укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Также уже идёт создание двух дополнительных военных округов, увеличение численности Вооружённых сил России.

«Это связано в том числе и с угрозами со стороны НАТО. Нас вынуждают принимать ответные меры: увеличивать численность ВС, увеличивать бюджет на оборону», — пояснил Чепа.

Как сообщало ИА Регнум, Североатлантический альянс пытается создать форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Строительство новой военной базы идёт в финской провинции Лапландия. По данным газеты Svenska Dagbladet, объект планируют передать под командование Швеции. Власти королевства намерены направить туда от 20 до 50 своих офицеров.

Вавгусте издание Iltalehti сообщило, что в финском городке Миккели, расположенном неподалеку от российской границы, создадут подштаб Сухопутных войск НАТО. Он начнёт руководить операциями и обучением бригады Североатлантического альянса численностью примерно 4–5 тыс. военных, формирующейся для защиты Финляндии.

Формируемая бригада является бронетанковой и будет состоять из нескольких батальонов численностью около 800 солдат каждый. Подразделение укомплектуют финскими, шведскими и норвежскими военными, а возможно, и военнослужащими из других государств. Соответствующие решения уже приняты и подписаны.

16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России до 2 389 130 единиц, включая 1,5 млн военнослужащих. Позднее в этот же день член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал главной целью такого решения защиту рубежей Родины. Он уточнил, что это будет делаться за счёт увеличения числа контрактников.

26 февраля российский лидер подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов.