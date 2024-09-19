Тольятти, Самарская область, 19 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Базовая версия нового автомобиля Lada Aura будет продаваться за 2,6–2,8 млн рублей. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе компании «АвтоВАЗ».

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Что касается базовой модели, рассчитанной в том числе и для использования в таксопарках, то такой автомобиль планируется продавать за 2,6–2,8 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что стоимость в размере более 3 млн рублей планируется установить на самую оснащённую версию Lada Aura, в которой будут использованы некоторые компоненты от модели Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа в салоне и др.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа президент России Владимир Путин назвал модель Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. По словам главы государства, машина также обладает хорошей управляемостью.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов 26 декабря 2023 года заявил, что автомобиль Lada Aura получился очень комфортным и ничем не уступает зарубежным аналогам. По его мнению, после появления этой модели сотрудники Минфина первыми пересядут на эту отечественную машину.