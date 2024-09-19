Евпатория, Крым, 19 сентября, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Силовики задержали 19-летнего жителя Евпатории, поджигавшего автомобили по заданию иностранных спецслужб, сообщила 19 сентября глава отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.

МВД по Республике Крым

В дежурную часть Евпатории поступили сообщения о возгорании автомобиля. Силовики провели оперативную работу и задержали предполагаемого поджигателя.

«По результатам проверки установлено, что поджоги транспортных средств осуществлялись намеренно молодым человеком с помощью коктейля Молотова по заданию неизвестного лица, которое он получал через мессенджеры», — сообщила Кашкарова.

На допросе молодой человек рассказал, что неделю назад в интернете зашёл на форум, участникам которого предложили поджечь автомобили. Он написал, что готов участвовать. Инициатор поджогов написал ему личное сообщение, предложив сжечь три машины. Крымчанин согласился.

Получив инструкции, он бросил в один из автомобилей коктейль Молотова и заснял горящую машину на видео. Координаты этого места крымчанин сообщил заказчику.

«Его человек сходил, проверил и сказал, что машина заброшенная и за неё даст только 100 долларов», — сообщил задержанный.

На допросе он признал свою вину. Крымчанину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Организатор поджогов, сообщила Кашкарова, находится за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года в Крыму задержали жительницу Брянской области, которая по заданию украинских спецслужб изготовила две ручные гранаты, чтобы поджечь автомобиль с символом Z. Сотрудники ФСБ не дали ей осуществить задуманное. Против гражданки России возбудили уголовное дело. Прокуратуры Крыма 4 сентября утвердила обвинительное заключение. Дело передано в Южный окружной военный суд.

В марте в Коломне мужчина бросил несколько коктейлей Молотова в дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина. На допросе он сообщил, что ему в интернете пообещали списать долг в размере 1,4 млн рублей, если он устроит поджог дома Кашина.