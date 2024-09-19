Москва, 19 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Президент AVA Group Ваган Арутюнян и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев подписали соглашение об объединении активов для развития бизнесов. Так, стороны будут владеть равной долей в размере 50% компании AVA Group и паритетно инвестировать в действующие и будущие проекты.

AVA Group AVA Group Вагана Арутюняна и Умар Кремлев объединят активы

Президент группы компаний «АВА» (AVA Group) Ваган Арутюнян сохранил контроль в части операционной деятельности холдинга. Акционеры холдинга планируют масштабировать проекты на федеральном уровне и инвестировать в действующие и будущие проекты группы компаний.

«Моя основная миссия как бизнесмена и гражданина — создание доступной и комфортной среды для повышения качества и увеличения продолжительности жизни людей», — рассказал российский бизнесмен и международный спортивный функционер Умар Кремлев. Он отметил, что аналогичные цели ставят перед собой и партнеры из многопрофильного холдинга «АВА», которые развивают девелоперские проекты, сельское хозяйство, внутренний туризм, санаторно-курортное лечение, информационные технологии.

«Приобретаемый актив логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений, которыми мы с командой занимаемся сейчас», — подчеркнул Кремлев. Он добавил, что общая цель сторон — развитие социально ответственного и созидательного предпринимательства.

Команда Умара Кремлёва уже много лет сотрудничает с группой компаний «АВА». Так, по поручению президента России Умар Кремлев совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и другими ведущими научными организациями страны реализуют проект «Большой Серпухов». Проект направлен на то, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития на территории Серпухова, Пущино и Протвино научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. Проект также предусматривает строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон.

Одним из партнеров в рамках строительства Наукограда выступает «АВА». Компания уже сдала более 1 млн кв. м жилья, еще около 10 млн кв. м находится в стадии строительства и проектирования.

«Соглашение является стратегическим документом и подтверждает объединение нашей команды AVA Group и Умара Кремлева», — прокомментировал президент группы компаний «АВА» Ваган Арутюнян. Он пояснил, что соглашение позволит консолидировать управленческие компетенции и опыт в реализации инвестиционной деятельности. «По сути, сегодня состоялось зарождение нового проекта с опытными, сильными и эффективными партнерами», — подчеркнул Арутюнян. По его словам, партнерство станет новым этапом в развитии холдинга, даст возможность масштабировать сферы деятельности и усилиться в развитии новых проектов. «Совместное владение позволит объединить ресурсы и экспертизу для укрепления конкурентных позиций и открывает новые возможности для AVA Group через новые инвестиции и расширение географии проектов», — заключил Арутюнян.