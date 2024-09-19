Москва, 19 сентября, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Следователи установили финансовую связь между покушением на писателя Захара Прилепина и гибелью военкора Владлена Татарского. Об этом 19 сентября сообщили во время заседания 2-го Западного окружного военного суда.

Георгий Поветкин/ТАСС Захар Прилепин

Из материалов дела следует, что были проверены финансовые операции Александра Пермякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина.

«Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 23 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский», — указано в документах.

Следователи установили факт получения Пермяковым денег от лица, финансировавшего Дарью Трепову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), виновную в гибели Татарского.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник Александр Шубин, был взорван утром 6 мая 2023 года в посёлке Пионерском Нижегородской области. Шубин погиб на месте, Прилепин выжил, но получил серьёзные ранения. Следствие выяснило, что сотрудник украинских спецслужб, причастный к покушению на Прилепина, узнал местонахождение писателя из переписки с его сыном. Вскоре силовики задержали Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года. Следствие установило, что Трепова в кафе Санкт-Петербурга вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. Во время допроса она призналась, что выполняла поручение украинских кураторов в надежде уехать на Украину.

Занимавший тогда должность секретаря Совбеза России Николай Патрушев сообщал, что убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина координировали США.