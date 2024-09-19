Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в среду, 18 сентября, перед митингом в Нью-Йорке посетил местный криптобар PubKey, где угостил посетителей бургерами и расплатился биткоинами. Об этом 19 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Jae C. Hong/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

«По словам Дрю Армстронга, совладельца PubKey, Трамп потратил $998,70 на несколько десятков бургеров. Кандидат от республиканцев заплатил за еду с помощью платёжного приложения Strike», — сказано в материале.

Томас Пачиа, ещё один совладелец PubKey, сказал, что акция Трампа стала «колоссальным» и «знаковым» событием для криптовалюты.

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Как передавало ИА Регнум, 27 июля Трамп заявил, что в случае своего избрания намерен превратить США в «биткоин-державу». Он уточнил, что если криптовалюта станет определяющей в судьбе мира, то её добыча должна быть организована в США. Экс-президент также заявил о намерении создать «стратегический резерв» криптовалюты.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, который позволит с ноября текущего года легализовать в стране майнинг криптовалют. Эксперты подчёркивают, что это направление является крайне перспективным и может принести в российскую казну значительные налоговые поступления.