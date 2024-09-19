Москва, 19 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом 19 сентября сообщил Telegram-канал SHOT.

Саша Савельева/ТАСС Константин Хабенский

Хабенский отметил, что с ним всё в порядке, а диагноз «гипертония с преимущественным поражением сердца» является фантазиями журналистов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Хабенского госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести. Вероятной причиной было названо ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Отмечалось, что ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября 2023 года президент России Владимир Путин наградил Хабенского орденом Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.