Москва, 19 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 сентября направил приветствие участникам, гостям и организаторам IX Юридического форума стран БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Прямое неформальное общение между авторитетными учёными-правоведами и практикующими юристами из государств БРИКС становится всё более востребованным, в частности, с учётом произошедшего расширения этого объединения», — отметил Путин.

Президент отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам России как члена БРИКС. Отвечает она и общему настрою стран — участниц объединения. БРИКС стремится сформировать по-настоящему демократический многополярный миропорядок на основе чётких и обязательных для всех правовых норм, подчеркнул российский лидер.

На форуме будут обсуждаться вопросы международного правосудия, юридического образования, вопросы права в торговле и инвестициях, интеллектуальной собственности, механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров и тема защиты законных интересов граждан в различных сферах.

Президент выразил уверенность в том, что мероприятие будет интересным и полезным для всех участников и что выдвинутые на нём идеи послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства между странами БРИКС. Он пожелал плодотворной работы участникам форума и выразил благодарность его организаторам.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий, VIII Юридический форум БРИКС прошёл в 2023 году в Йоханнесбурге (ЮАР). На нём представители стран объединения обсуждали тему создания международного инвестиционного арбитражного центра.

С 2024 года в БРИКС председательствует Россия. В этом году новыми членами объединения официально стали ещё пять стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Иран и Эфиопия. С учётом России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР БРИКС теперь включает 10 государств.

Накануне, 18 сентября, в Санкт-Петербурге открылся IV Евразийский женский форум. Выступая на его пленарном заседании, Путин заявил, что сегодня важно сформировать прогрессивное мировое пространство. Он назвал актуальной активную работу по построению многополярного, справедливого и подлинно свободного мира.