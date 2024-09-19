Курск, 19 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Два экипажа танков броннегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» вместе с бойцами 1-го штурмового отряда спецназа в течение двух недель сдерживали продвижение украинских формирований под Суджей. Об этом 19 сентября рассказал заместитель командира бронегруппы с позывным Каплодий.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Это легендарный танковый экипаж (командира с позывным Хикава. — Прим. ред.), как мы его называем, потому что он и ещё один экипаж, который сейчас находится в госпитале, его подбили дроном, но все живы, здоровы, всё хорошо», — привело его слова «РИА Новости».

Каплодий уточнил, что танкисты были эвакуированы с лёгкими ранениями, а до этого они произвели большой эффект на противника.

«Мы здесь благодаря этим танкам остановили накат противника. Мы держали две недели оборону, буквально двумя экипажами», — отметил замкомандира.

Он уточнил, что украинские боевики всё ещё понимают, что эти танковые экипажи находятся на линии фронта и ведут охоту на них.

«От 04:30 до 11:00 были накаты [противника], и парни стояли прямо на позициях, мы с моим водителем возили БК [боекомплект] прямо туда, заряжались прямо на позициях, они никуда не ездили. То есть накат был очень серьёзный», — пояснил Каплодий.

Украинские боевики сейчас пытаются предпринимать попытки прорыва в курском приграничье, однако получают ответ артиллерии, танков и штурмовых подразделений армии России, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по скоплению личного состава и военной технике украинских боевиков в курском приграничье. После выполнения боевой задачи лётчики выполнили противоракетный манёвр и выпустили тепловые ловушки, а затем благополучно вернулись на аэродром вылета.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов вечером 18 сентября сообщил о взятии армией России под полный контроль населённых пунктов Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Он подчеркнул, что российские военные продолжают продвижение на всех участках фронта в Курской области.