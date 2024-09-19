Брюссель, 19 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Китайская автомобильная компания NIO, производящая преимущественно электромобили, рассматривает покупку завода Volkswagen (дочерняя компания Audi) в Брюсселе, который находится под угрозой закрытия, сообщило бельгийское издание De Tijd 19 сентября.

Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В последние недели завод посетила делегация Nio, и в настоящее время компания работает над предложением, которое должно быть представлено Volkswagen Group к следующему понедельнику», — отметили в бельгийском СМИ.

Компания Volkswagen, которая является дочерней компанией Audi, сейчас запланировала масштабное сокращение сотрудников. Под него попадает и завод в Ворсте (Брюссельского столичного региона), на котором немецкое руководство решило приостановить производство нового электрокара Q8 e-tron. Из-за этого на улице могут оказаться 3 тыс. рабочих.

Будущее завода пока остаётся неопределённым, а китайские коллеги уже устремили на него свой взор.

«Nio хочет захватить весь завод по производству автомобилей. Это один из премиальных брендов Китая, имеющий большие амбиции в Европе. Бренд является детищем 50-летнего Уильяма Ли, который основал бренд десять лет назад и сразу же сделал его китайским ответом BMW, Mercedes-Benz и Audi, совместив европейский автомобильный дизайн и высокие технологии», — также указали в статье.

Как сообщало ИА Регнум 9 сентября, в Брюсселе работники Audi вышли на забастовку. Они выступили против закрытия завода в городе. В Германии рабочие также столкнулись с подобной проблемой.