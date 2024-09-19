Москва, 19 сентября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей для проведения конкурса на предоставление поддержки родительским комитетам школ в реализации их проектов. Об этом 19 сентября сообщил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на первом заседании Всероссийского родительского комитета.

РИА Новости/Сергей Пятаков

«Могу сегодня по поручению президента доложить вам, что президентом из его резервного фонда выделен специально миллиард рублей и прямо сейчас может запускаться соответствующий конкурс, уже даже в 2024 году», — отметил Кириенко.

Он уточнил, что на конкурсной основе у родительских комитетов будет возможность получить от 500 тыс. до 2 млн рублей. Такие суммы позволят реализовать существенные образовательные проекты.

По словам генерального директора общества «Знание» Максима Древаля, поддержку за счёт выделенных президентом средств получат более 1 тыс. родительских комитетов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что создать Всероссийский родительский комитет поручил глава государства. День появления объединения министр назвал новой эпохой. Важно, что он создан в Год семьи, ведь именно родителями начинается воспитание ребёнка, добавил Кравцов.

Комитет призван объединить активных родителей и экспертов в сфере воспитания.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов пообещал поручить создать Всероссийский родительский комитет. Глава государства подчеркнул важность понимания, чем именно будет заниматься комитет, но саму идею одобрил, заявив, что она «звучит красиво». Путин обратил внимание на слова одной из женщин о том, что школьные родительские комитеты помогают решать определённые вопросы.

Он также отметил пользу, которую может принести дополнительная связь между школой и в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом.