Париж, 19 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Российский вратарь Матвей Сафонов 18 сентября не пропустил ни одного мяча в дебютном матче за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов.

РИА Новости/Максим Богодвид

Французский клуб обыграл «Жирону» из Испании в своём первом матче турнира. Матч в Париже завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота соперников на последней минуте забил португальский защитник Нуну Мендеш.

На воротах ПСЖ всю игру стоял Сафонов. Он сделал один сейв.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня стало известно о переходе Сафонова в «ПСЖ». Пресс-служба подчеркнула, что в краснодарском клубе гордятся голкипером и желают ему дальнейших успехов. Футболист является выпускником клубной академии, сыграл 175 матчей за команду, в 53 из них он не пропустил ни одного мяча.

17 сентября мюнхенский футбольный клуб «Бавария» установил рекорд Лиги чемпионов, сумев забить девять голов в одном матче. В первом матче группового этапа сезона-2024/25 команда разгромила клуб «Динамо» из Загреба со счётом 9:2. Четыре гола записал на свой счёт английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, дублем отметился полузащитник Майкл Олисе и ещё по мячу забили португальский защитник Рафаэль Геррейру, защитник Лерой Сане и хавбек Леон Горетцка.