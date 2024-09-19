Казань, 19 сентября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 получит от Казанского авиастроительного завода 100 новых лайнеров Ту-214, сообщила 18 сентября пресс-служба главы Татарстана.

Нина Падалко/пресс-служба ОАК/РИА Новости

Отмечается, что гендиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» («ОАК») Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев подписали 18 сентября меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиаперевозчика.

Документ был подписан в филиале АО «Туполев». При этом присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолётов ТУ-214 для нужд сибирской авиакомпании», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября ОАК проинформировала о соглашении, подписанном на Восточном экономическом форуме с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В рамках договорённости ОАК поставит лизинговой компании 238 самолётов в 2027–2032 годах.

Предполагается поставить ГТЛК 132 ближнемагистральных самолёта Sukhoi Superjet, 65 региональных турбовинтовых Ил-114-300 и 41 среднемагистральный самолёт Ту-214. Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что у авиаперевозчиков существует серьёзный запрос на российские самолёты.