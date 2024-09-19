Вашингтон, 19 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Если российские военные смогут изучить обломки сбитых истребителей F-16, это может создать угрозу безопасности НАТО. Такое мнение в статье для американского журнала The National Interest (NI) выразил бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, F-16, конечно, уже устарели, но их модернизируют с помощью обновлённых технологий альянса для выполнения своих задач.

«Если эти самолеты ждёт уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолёты, чтобы сделать их более эффективными в бою», — предупредил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа появилась информация о возможном уничтожении Вооружёнными силами России первого американского истребителя F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая проинформировала, что находящийся в распоряжении ВСУ истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями.

29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. В результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16.

Крушение F-16 в первый день боевого применения заставило западных союзников Киева задаться вопросом относительно спешки в подготовке пилотов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что поставки истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.

Замглавы МИД Сергей Рябков 1 августа заявил, что обломки и горелые фюзеляжи переданных Украине истребителей F-16 выставят на всеобщее обозрение, как и другую военную технику, которую ранее показали на Поклонной горе в Москве. Он добавил, что никакое вооружение и финансовая поддержка для Украины не поменяет ситуацию на поле боя в пользу киевского режима.