Москва, 23 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Сбор макулатуры становится трендом, который привлекает всё больше россиян. Этому помогает акция «БумБатл» движения «Экосистема», которая уже пятый год проходит в поддержку нацпроекта «Экология». Она превратила сбор макулатуры в увлекательное соревнование, в котором участники сдают бумагу на переработку и рассказывают об этом в соцсетях. А самые активные ещё и выигрывают призы — например, билеты на культурные и спортивные мероприятия. Всего за четыре года участники «БумБатла» собрали более 161 тысячи тонн макулатуры.

freepik.com Макулатура

В этом году акция продлится до 15 ноября. Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу туда и загрузить акт о сдаче в личный кабинет.

Кроме индивидуального зачёта, в «БумБатле» есть и командные соревнования: в них принимают участие детсады, школы, колледжи, вузы, представители бизнеса, общественных организаций и другие. Кроме того, в Год семьи побороться за первенство можно будет в отдельной номинации — вместе со своей семьей.

Бумбатл.рф Акция «БумБатл»

Второй год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В поддержку акции волонтёры проведут серию экологических мероприятий по всей стране.

«Формирование и отлаживание функционирования системы сортировки и переработки отходов — очень важная мера для полного экологического благосостояния страны. И мы, как сообщество волонтёров, являемся движущей силой положительных перемен в этой отрасли. На своем примере показываем важность экономики замкнутого цикла», — сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Из года в год к акции присоединяется всё больше россиян, в том числе школьников и студентов.

«Очень здорово, что такая акция существует, и мы с ребятами могли поучаствовать и внести вклад в нашу экологию все вместе. Постарались собрать как можно больше макулатуры. Прививать бережное отношение к ресурсам, давать знания о переработке и сортировке отходов нужно с самого детства, тогда мы сможем построить максимально экологичное общество», — отметила участница прошлых сезонов акции «БумБатл», учитель из Калуги Елена Познякова.

В этом году организаторы планируют побить прошлогодний рекорд, 95 тысяч тонн собранной макулатуры, и привлечь ещё больше внимания к принципам осознанного потребления: к отказу от излишеств, переработке и вторичному использованию вещей.

Акция «БумБатл» — это возможность ввести новую экопривычку сортировать отходы, начав с одной фракции — макулатуры. Тем более, делать это на ежедневной основе становится проще: при поддержке нацпроекта «Экология» в городах и малых населенных пунктах появляются контейнеры для сбора вторсырья.

В Республике Башкортостан по нацпроекту закупили более 12 тыс. контейнеров, в которые можно сдать пластик, стекло и бумагу. Отходы из них вывозят отдельным «сухим» мусоровозом и направляют на сортировку на заводе. Постепенно сторонников раздельного сбора в республике становится больше.

«Долгое время я живу в Уфе и наблюдаю за внедрением системы раздельного накопления твёрдых коммунальных отходов. Как и во многих других дворах, у нас появились разноцветные контейнеры для разных видов отходов. Отрадно, что и в образовательном учреждении, где я работаю, тоже установили такие контейнеры. В целях экологического просвещения и правильного воспитания подрастающего поколения в части бережного отношения к окружающей среде мы проводим экологические акции, уроки, экскурсии на мусоросортировочный комплекс. Население осознает важность сортировки мусора и готово к его раздельному сбору. Главное — продолжить этот процесс, создав необходимые условия», — рассказала ИА Регнум учитель начальных классов из Уфы Клара Давлетова.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян.

Сегодня в России более 54% всех твердых коммунальных отходов уже проходят сортировку, а 13% от общего числа образуемых отходов направляются на утилизацию. Планируется, что к 2030 году в стране будет обеспечена сортировка 100% мусора, а не менее четверти отходов производства и потребления будут направлять на переработку в виде вторсырья.