Москва, 19 сентября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, продолжит службу в зоне специальной военной операции. Об этом 19 сентября сообщил Telegram-канал SHOT.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

По информации канала, в ближайшее время Блиновский будет доставлен в Москву для участия в следственных мероприятиях. После этого он, впрочем, должен будет отправиться обратно на фронт на южно-донецком направлении.

«Блиновскому, вероятно, придётся приехать в Москву ещё несколько раз — он будет обязан являться к следователю по делу [бывшего адвоката Эльмана] Пашаева», — сообщает канал.

При этом законность заключения Блиновским контракта с Минобороны ещё проверяют правоохранительные органы, так как он изначально мог быть подписан в результате мошеннических действий при посредничестве Пашаева.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу Блиновской.

Пашаева подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Её задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест.