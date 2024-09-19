Вашингтон, 19 сентября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Спецслужбы Израиля отправили на пейджеры жителей Ливана перед подрывом устройств сообщения на арабском языке со звуковым сигналом, похожие на послание от высшего руководства ливанского движения «Хезболла». Об этом 18 сентября написала американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

TASS/ZUMA

«Чтобы вызвать взрывы, Израиль включил на пейджерах сигналы и отправил сообщение на арабском языке, которое выглядело так, будто исходило от высшего руководства «Хезболлы», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, после этого Ливан «погрузился в хаос» и больницы в стране оказались переполненными. В результате взрывов пострадали как бойцы «Хезболлы», так и мирные жители.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане началась массовая детонация пейджеров. На следующий день, 18 сентября, в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами.

Количество погибших от второй серии взрывов электронных устройств в Ливане достигло 20 человек. Ещё более 450 человек получили в результате этого ранения.

Агентство Bloomberg 18 сентября сообщило, что по адресу главы компании BAC Consulting Kft, связанной со взрывами пейджеров в Ливане, находится казарма для жандармов в Париже. При этом официальный адрес самой организации приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, расположенному между шоссе и полуразрушенной железнодорожной станцией.

Ранее в этот же день NYT написала, что Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой и последующей поставки их в Ливан. Отмечалось, что Тель-Авив создал ещё не менее двух подставных компаний для сокрытия личностей создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки.