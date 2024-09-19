Москва, 19 сентября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Жители российского приграничья, посетившие выборы невзирая на все опасности, показали свою силу духа. Об этом 18 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

Михаил Терещенко/ТАСС

Глава государства поблагодарил избирателей из приграничных районов за пример сплочённости и консолидации на фоне попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) дестабилизировать ситуацию в регионах.

«Ваши мужество, сила духа вызывают искренне уважение. Ещё раз спасибо вам за вашу позицию», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Центризбирком России не стал переносить выборы губернатора Курской области из-за вторжения ВСУ в приграничный районы региона. Для обеспечения безопасности граждан досрочное голосование стартовало 28 августа, основное прошло с 6 по 8 сентября.

8 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов. Граждане показали, что выступают за развитие страны и курс на победу, подчеркнул он.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на следующий день отметил рекордную явку на выборах в Курской области. Он уточнил, что одной из причин вторжения украинских формирований в регион могла стать попытка киевского режима сорвать выборы губернатора.