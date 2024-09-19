Страсбург, Франция, 19 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине намерены призвать страны — участницы Евросоюза организовывать добровольный общественный сбор денежных средств на оружие для украинских формирований на фоне сокращения финансирования Киева государствами сообщества. Об этом говорится в документе, голосование по которому состоится позднее 19 сентября на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Европарламент приветствует общественные усилия и инициативы по гражданскому краудфандингу в государствах-членах для обеспечения бесперебойных поставок оружия для Украины», — привело его текст «РИА Новости».

В документе также говорится о том, что ЕП поддерживает такого роды инициативы во всех странах ЕС для укрепления солидарности и участия общественности в этом вопросе, который евродепутаты считают важнейшим.

В резолюции также отмечается, что в ЕП «глубоко сожалеют» о снижении объёмов военной помощи Украине со стороны стран — участниц ЕС, «несмотря на решительные заявления» в начале 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября агентство Reuters написало об обеспокоенности Пентагона уменьшением запасов американского вооружения на фоне продолжения оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. При этом отмечалось, что поддерживающие Украину законодатели США ранее указали на важность продолжения такой поддержки.

Крайне правая нидерландская партия «Форум за демократию» призвала власти страны немедленно прекратить поддержку Украины. В партии назвали продолжение поддержки украинской стороны неприемлемым, после того как в прошлом месяце стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично санкционировал атаку на «Северные потоки», на энергетическую инфраструктуру Нидерландов.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на то, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые принимают участие в её поддержке.