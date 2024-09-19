Москва, 19 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Североатлантический альянс пытается создать форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило «РИА Новости».

TASS/AP

Строительство новой военной базы Североатлантического альянса идёт в финской провинции Лапландия. Согласно данным газеты Svenska Dagbladet, объект планируют передать под командование Швеции. Власти королевства намерены направить туда от 20 до 50 своих офицеров.

Отмечается, что Финляндия долгое время выступала буферной зоной между Россией и НАТО, сотрудничая и с альянсом, и с Москвой, однако в 2022 году страна взяла курс на вступление в блок и в 2023-м вместе со Швецией стала полноценным членом организации.

После этого Хельсинки подписал соглашение с Вашингтоном договор о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предусматривает передачу США части финской военной инфраструктуры, в том числе баз ВВС, в стране будет размещена бронетанковая бригада НАТО численностью до 5 тыс. человек, два центра по кибербезопасности, а также штабы Североатлантического альянса.

«Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах», — указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндию приняли в НАТО в качестве 31-го члена военного блока 4 апреля 2023 года. Американские и финские власти 18 декабря того же года подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

В августе издание Iltalehti сообщило, что в финском городке Миккели, расположенном неподалеку от российской границы, создадут подштаб сухопутных войск НАТО, который начнёт руководить операциями и обучением бригады Североатлантического альянса численностью примерно 4 тыс. ― 5 тыс. военных, формирующейся для защиты Финляндии.

Отмечалось, что формируемая бригада является бронетанковой и будет состоять из нескольких батальонов численностью около 800 солдат каждый. Подразделение укомплектуют финскими, шведскими и норвежскими военными, а возможно, и военнослужащими из других государств. Источники издания в НАТО сообщили, что соответствующие решения уже приняты и подписаны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа заявила, что Москва фиксирует рост военной активности Хельсинки после вступления Финляндии в НАТО. Дипломат добавила, что политика финских властей выстраивается в русле нанесения стратегического поражения России.