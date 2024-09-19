Москва, 19 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. По итогам первых шести месяцев 2024 года Мальта возглавила список стран ― членов Евросоюза по степени зависимости от импорта нефтепродуктов. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Максим Богодвид/РИА Новости

Соотношение импорта к объёму нефтепродуктов, оставшихся в стране после экспорта, составило на Мальте 622%, сообщило «РИА Новости». Это объясняется отсутствием собственного производства нефтепродуктов в островном государстве.

Также в числе наиболее зависимых от импорта нефтепродуктов оказались Нидерланды, Словения и Латвия с показателем 304%, 210% и 133% соответственно. Далее следуют Эстония (125%), Хорватия (121%), Бельгия (116%), Кипр (105%) и Люксембург (102%).

Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90%), Ирландия (87%) и Словакия (76%). Кроме того, высокая зависимость от ввоза этой продукции наблюдается в Швеции, Финляндии, Франции, Венгрии, Австрии и Чехии (от 50% до 74%).

Меньшая зависимость от ввоза нефтепродуктов прослеживается в Болгарии, Испании, Польше, Португалии, Румынии, Германии и Греции. Эти страны закупают за рубежом треть от своих суммарных потребностей в продуктах нефтепереработки.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Евростата, в июле страны Евросоюза значительно увеличили объёмы импортируемого из России трубопроводного газа. Этот показатель в середине лета достиг максимума с конца зимы прошлого года и составил 665,4 млн евро. Главным покупателем стала Италия, увеличив закупки в пять раз по сравнению с июлем предыдущего года ― до 214 млн евро. Рост импорта российского газа на 21% также показали Венгрия и Словакия. При этом Греция, Болгария и Чехия сократили объёмы закупок.

За первые семь месяцев текущего года ЕС приобрёл у России трубопроводного газа на 3,95 млрд евро, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 7 сентября заявил, что страны Запада продолжают закупать газ из России, но делают это негласно. Дипломат отметил, что Европа остаётся практически закрытой для российских энергоносителей, однако в последние месяцы прослеживается тенденция, когда зарубежные страны негласно закупают больше российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного.