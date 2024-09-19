Москва, 19 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которая за денежное вознаграждение организовывала въезд и транзитное перемещение жителей Африки через территорию России в страны Евросоюза. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

TASS/AP Photo/Jesus Merida

«ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента», — проинформировали в пресс-службе.

По информации следователей, в состав межрегиональной ОПГ входили этнические украинцы и нигерийцы, а также россияне, её общий объём дохода от преступлений с 2021 года по настоящее время составил как минимум 60 млн рублей.

Уточняется, что организатором группы стал гражданин Нигерии, являющийся старшим преподавателем инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы и задержанный вместе с другими участниками ОПГ.

Последние для транзита использовали фиктивное заключение брака, установление отцовства над детьми из числа россиян, а также оказывали помощь в получении разрешения на временное пребывание, вида на жительство или частных виз с целью оформления долгосрочных статусов пребывания в России.

В Московской и Владимирской областях в рамках расследования возбуждённого уголовного дела провели 25 обысков и допросили 25 свидетелей. Правоохранители также изъяли большое количество миграционных документов и полученные преступным путем деньги. При этом полиции во Владимирской области передали трёх россиян, незаконно удерживавшихся и эксплуатировавшихся злоумышленниками в течение долгого времени.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа правоохранители задержали старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо по уголовному делу об организации незаконной миграции. По версии следствия, мужчина за денежное вознаграждение помогал нигерийцам заключать фиктивные браки.

Сотрудники правоохранительных органов 8 августа задержали преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции. В отношении пяти задержанных, в числе которых участковый уполномоченный одного из отделов полиции Москвы, возбудили уголовное дело.