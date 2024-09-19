Балашиха, Московская область, 19 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Житель подмосковной Балашихи, который травил людей из близкого окружения химикатами, помимо своего друга, также убил собственную бабушку. Об этом 19 сентября сообщил Следственный комитет России.

СК России

Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности обвиняемого в отравлении людей, по которым были возбуждены уголовные дела.

«Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство ещё семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемый дал признательные показания по всем эпизодам преступлений. Во всех случаях он угощал потерпевших заранее отравленным морсом или подсыпал химикаты в пищевую соль и еду. При этом мужчина травил родственников с целью завладеть квартирой, а друзей — чтобы не отдавать им долги.

«Согласно проведённым комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартир потерпевших, выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу», — уточняется в сообщении.

Добавляется, что следствие назначило обвиняемому психолого-психиатрическую судебную экспертизу, также проводится ряд комиссионных судебных медицинских и химических экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля безработный житель подмосковной Балашихи Артём Миссюра признался, что подсыпал яд в пищу своим близким. Мужчина рассказал, что систематически травил мать и отчима для того, чтобы завладеть квартирой в ЖК «Измайловский лес».

Злоумышленника удалось выявить, когда родители обвиняемого по совету полицейских установили в доме скрытую камеру. На запечатлённых ею кадрах было чётко видно, как он подсыпает какую-то смесь в банку с солью.