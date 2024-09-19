Кочубеевский район, Ставропольский край, 19 сентября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё пять получили травмы в дорожной аварии с микроавтобусом Mercedes-Benz в Ставропольском крае, сообщил 19 сентября Telegram-канал «112».

Госавтоинспекция Ставрополья

Инцидент произошёл в Кочубеевском районе на федеральной трассе «Кавказ». У минивэна лопнуло на скорости колесо: автомобиль слетел в кювет и опрокинулся.

Два человека погибли на месте. Ещё пятерых госпитализировали в больницу Невинномысска.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января из-за лопнувшего колеса автобуса в Свердловской области произошла крупная дорожная авария. В районе посёлка Верх-Нейвинский автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. Оба транспортных средства улетели в кювет. Двое пассажиров и водитель легковушки погибли, в автобусе травмы получили двое детей и двое взрослых.

В Оренбургской области 16 сентября пять человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом. На трассе М-5 минивэн столкнулся с легковой машиной. Сотрудники МЧС до приезда скорой помощи извлекли из автомобилей четырёх пострадавших.