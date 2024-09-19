Владивосток, 19 сентября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Гражданин Китая задержан на юге Приморского края со 139 корнями дикорастущего женьшеня, занесённого в Красную книгу, сообщили 19 сентября в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Дальневосточное таможенное управление

«Гражданина Китая с рюкзаком, наполненным дикорастущим женьшенем, обнаружили в лесу на юге Приморского края сотрудники Дальневосточной оперативной таможни», — сообщили в ведомстве.

Никаких разрешительных документов у него при себе не было. Китаец рассказал, что намеревался пронести женьшень через границу, минуя таможенный контроль.

В его рюкзаке при обыске обнаружен спальный мешок, GPS-трекер, фонарик и другие необходимые для выживания в лесу вещи.

По оценке экспертов, изъятые растения являются женьшенем, занесённым в Красную книгу России, Красную книгу Приморского края. Стоимость партии на внутреннем рынке составляет более 3,7 млн рублей.

В связи со случившимся таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда особо ценных растений»). Гражданина Китая задержали. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

По месту жительства гражданина Китая найдены револьвер и патроны к нему. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Приморском крае на границе задержали с женьшенем троих граждан Китая. Всего было обнаружено и изъято 1957 корней дикорастущего растения.

В этом году в начале сентября в Москве таможенники обнаружили в пришедших из Таиланда посылках множество живых муравьёв в 171 инкубаторе. Пробирки находились в коробках, где якобы должны были лежать детские игрушки. Посылки вернули отправителям. Из животных перевозить почтой разрешается только пчёл, шелковичных червей и пиявок.