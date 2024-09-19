Тюмень, 19 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Против жителя Тюменской области возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом 18 сентября сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В отношении жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — привёл ТАСС слова представителя ФСБ.

Он уточнил, что, по информации следователей, мужчина инициативно предложил свои услуги в сфере программирования и после этого занимался выполнением заданий от иностранной организации.

Преступную деятельность жителя региона удалось пресечь в ходе оперативно-разыскных мероприятий, добавил представитель спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Белгородской области задержали уроженца Новосибирской области, который готовил теракт по заданию украинских кураторов. Отмечалось, что житель Бердска для этого самостоятельно связался через интернет с представителями запрещённого в России украинского вооружённого формирования.

Сотрудники ФСБ 17 сентября задержали жителя Мариуполя, заподозренного в государственной измене. Отмечалось, что мужчина занимался сбором информации о местах дислокации подразделений Министерства обороны РФ, а затем признался, что отправлял эти данные представителю Службы безопасности Украины (СБУ).