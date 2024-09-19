Житель Тюменской области стал фигурантом дела о госизмене
Тюмень, 19 сентября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Против жителя Тюменской области возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом 18 сентября сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
«В отношении жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену по ст. 275.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)», — привёл ТАСС слова представителя ФСБ.
Он уточнил, что, по информации следователей, мужчина инициативно предложил свои услуги в сфере программирования и после этого занимался выполнением заданий от иностранной организации.
Преступную деятельность жителя региона удалось пресечь в ходе оперативно-разыскных мероприятий, добавил представитель спецслужбы.
Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Белгородской области задержали уроженца Новосибирской области, который готовил теракт по заданию украинских кураторов. Отмечалось, что житель Бердска для этого самостоятельно связался через интернет с представителями запрещённого в России украинского вооружённого формирования.
Сотрудники ФСБ 17 сентября задержали жителя Мариуполя, заподозренного в государственной измене. Отмечалось, что мужчина занимался сбором информации о местах дислокации подразделений Министерства обороны РФ, а затем признался, что отправлял эти данные представителю Службы безопасности Украины (СБУ).