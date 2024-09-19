Москва, 19 сентября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения «Россельхозбанка» ювелирные украшения с 1814 драгоценными камнями. Это следует из материалов дела.

Андрей Любмов/РБК/ТАСС

Как уточнило «РИА Новости», здесь хранились серьги, кольца, браслеты и броши из серебра, золота и палладия. Они были украшены 1550 бриллиантами, 706 рубинами, 24 топазами и тремя сапфирами.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали банковскую ячейку и её содержимое.

Уточняется, что расследуемое уголовное дело касается бывших сотрудниках филиала банка. По версии следствия, они помогли дагестанскому заводу получить кредит.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Москве по подозрению в краже почти 10 млн рублей задержали двух сотрудников Южного главного управления Центрального банка России (ЦБ РФ). По данным следствия, 36-летний Андрей Тишенский и 49-летний Сергей Процко, действуя в сговоре с другими лицами, похитили почти 2 тыс. пятитысячных ветхих купюр, подлежащих уничтожению (9 770 000 рублей).

Пропажу средств обнаружили в июле. Также во время обыска у задержанных инженеров нашли старые денежные купюры на сумму более 100 млн рублей. В отношении них возбудили дело по статье о краже в особо крупном размере.

В аэропорту Сочи 19 марта сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Им оказался житель Молдавии, который пытался покинуть страну.